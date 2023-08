Allerta meteo Gialla dalle 20 di oggi su tutta la Campania

(Di venerdì 4 agosto 2023)della Protezione Civile Regionedi colore Giallo per temporali valida20 di, venerdì 4 agosto, alle 20 di domani, sabato 5 agosto, sula. Saranno possibili rovesci e temporali improvvisi, caratterizzati da rapidità di evoluzione e da una particolare forza. I fenomeni potranno essere accompagnati da grandine e fulmini. Sono previsti anche venti localmente forti dai quadranti occidentali con raffiche e mare agitato. A questo quadroè associato un rischio idrogeologico per temporali su tutto il territorio. Sono infatti possibili conseguenze al suolo come allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale, ...

La chiusura a titolo precauzionale Il Parco Idroscalo di Milano "alla luce dell'prevista per il pomeriggio di oggi , alle 13, in conformità anche con quanto disposto per gli altri parchi milanesi, a titolo precauzionale, verrà chiuso . Resta inteso che in caso di ...Codice giallo in Valdichiana, Valtiberina, dell'Ombrone e medio grossetano, del Fiora e dell'Albegna, e del tratto basso della costa grossetanaVista l'gialla, lo spettacolo è stato rinviato a data da destinarsi A causa del maltempo previsto nella giornata di oggi, è stato annullato l'evento "Historia Tango Nuevo ai confini del jazz", ...

ALLERTA METEO: importante Comunicato della Protezione Civile, in arrivo Nubifragi, Grandine e Colpi di Vento iLMeteo.it

Allerta meteo della Protezione Civile Regione Campania di colore Giallo per temporali valida dalle 20 di oggi, venerdì 4 agosto, alle 20 di domani, sabato ...(Adnkronos) – Il Parco Idroscalo di Milano “alla luce dell’allerta meteo prevista per il pomeriggio di oggi, alle 13, in conformità anche con quanto disposto per gli altri parchi milanesi, a titolo pr ...