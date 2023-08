Allerta meteo da Nord a Sud | arrivano 3 giorni d' autunno

(Di venerdì 4 agosto 2023) Prima altemporali, grandinate, forti raffiche di vento, soprattutto in Lombardia, e mareggiate lungo le coste. Poi le piogge si estenderanno anche alle regioni centrali, in particolare sull'...

, arriva Circe il ciclone che ci porta subito in autunno: rischio supercelle e violente grandinate, ecco le zone a rischio 03 Agosto 2023Prima al Nord temporali, grandinate, forti raffiche di vento, soprattutto in Lombardia, e mareggiate lungo le coste. Poi le piogge si estenderanno anche alle regioni centrali, in particolare sull'...Segrate: Idroscalo chiuso per maltempo Alla luce dell'arancione prevista per il pomeriggio di oggi, a partire dalle 13, la Città metropolitana di Milano ha optato per chiudere in via ...

Allerta meteo: dove piove oggi e dove arrivano temporali intensi e grandine Today.it

Nelle Marche, per le quali la Protezione civile regionale ha diramato un'allerta arancione per temporali in particolare nelle ore pomeridiane di oggi e allerta gialla idraulica nell'Anconetano, la sit ...Il ciclone Circe si abbatterà sull'Italia oggi, venerdì 4 agosto, portando maltempo e disagi in gran parte del Paese.