Allenamento Napoli | una nuova assenza | squadra ridotta all’osso

(Di venerdì 4 agosto 2023) Ilsi staa preparando alla stagione nel ritiro di Castel di Sangro: gli azzurri sono decimati dagli infortuni che iniziano ad essere preoccupanti. Lasi sta allenando in maniera importante anche durante la seconda parte di ritiro che sarà decisiva per prepararsi al meglio allastagione che sta per iniziare. Mancano ancora degli acquisti da completare per rendere la rosa di Garcia completa e intanto il tecnico francese ha iniziato a lavorare con i calciatori che ha a disposizione., un nuovo assente all’Anche questo pomeriggio ilè tornato in campo al ‘Teofilo Patini‘ di Castel di Sangro per continuare la preparazione in vista del nuovo campionato di Serie A che sta per iniziare. Tra circa due settimane saranno proprio gli azzurri – da ...

...calcio . Nuovo problema per la squadra di Rudi Garcia che stamattina ha dovuto fare i conti con lo stop imprevisto di Frank Anguissa : il centrocampista camerunense, nel corso dell'...Calcio 2023 - 2024 Serie A SquadraNon è un momento fortunatissimo per ildal punto di vista degli infortunati. Anguissa non ha svolto la seduta didi questa mattina per un risentimento muscolare alla gamba destra. Kvaratskhelia, Saco e Osimhen hanno ...Le prime nuvole, su Castel di Sangro, allungano un velo di tristezza e quando Frank Anguissa si ferma , in, si intuisce che stavolta non c'è da stare troppo allegri: sono le prime sensazioni, a volte non c'è bisogno neanche di aspettare gli esami strumentali, che sono in corso e finiranno per ...

Napoli, allenamento mattutino: si ferma anche Anguissa, ecco le condizioni degli infortunati Fantacalcio ®

L'ultimo a fermarsi è stato il centrocampista Frank Zambo Anguissa che, come riferito dal club azzurro nel report ufficiale, ha rimediato un risentimento muscolare alla gamba destra e non ha svolto al ...Il Napoli si allena nel pomeriggio in quel di Castel di Sangro per preparare al meglio la nuova annata calcistica.