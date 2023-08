Allegri | «In otto anni alla Juve non ho mai detto che non lotteremo per lo scudetto»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 4 agosto 2023) La Gazzetta dello Sport intervista l’allenatore dellantus, Massimiliano. Parla di Vlahovic, che nell’amichevole negli Usa contro il Real Madrid ha segnato la rete del 3-1 entrando nel finale del match. «Sono molto contento per lui, prima della partita abbiamo deciso insieme che sarebbe venuto in panchina e avrebbe giocato una quindicina di minuti. Dusan non era molto convinto, invece è stato utile. Vlahovic è entrato bene: a parte il gol ha giocato bene tecnicamente e ha allungato la squadra». Intensità, ma anche difesa alta e costruzione dal basso: sono questi gli aspetti su cui state lavorando di più per costruire lantus 2023-24?: «Sono cose che abbiamo sempre fatto, quest’anno però abbiamo il vantaggio di giocare una partita a settimana e credo che questa squadra abbia bisogno di cinque ...