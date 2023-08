In suo onore ha anche chiamato Louis Thomas suo figlio, mentre il secondo siDavid Lee in ... Ilaria D'Amico e Massimilianohanno entrambi preso in giro i baffi alla Tom Selleck di Buffon ...... ma intanto il belga viene boicottato a TorinoLa tempesta che sta sconquassando il mondo Juve siRomelu Lukaku. Il belga è una richiesta diretta di Massimilianoa Cristiano Giuntoli, ...La Gazza non ha superato il trauma per lo scoop del Corsport:Lukaku Pinocchio, ne ricorda i gol sbagliati e se la prende con Giuntoli Mg Torino 04/04/2023 ... "vende il futuro" (prima ...

Allegri chiama Ancelotti, si riapre l'affare Calciomercatonews.com

L'ex giocatore della Juventus vuole tornare a Torino e chiama Allegri per convincerlo a riportarlo in bianconero.Nelle ultime ore starebbe sempre più prendendo piede il clamoroso scambio dell’asse Juventus-Chelsea relativo ai due attaccanti di caratura internazionale Dusan Vlahovic e Romelu Lukaku: dopo aver ben ...