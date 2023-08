Allarme eco-ansia | lo psichiatra | “Avremo ancora meno nascite | agire ora”

(Di venerdì 4 agosto 2023) (Adnkronos) – "Rassegnazione, senso di vulnerabilità e di impotenza, paura, fatalismo". Sono i sintomi di quella che "nell'era dell'ebollizione globale", come l'ha chiamata il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres, "viene ormai definita eco-. Sentimenti che stanno penetrando sempre più a fondo nel nostro tessuto sociale e che ci rubano la voglia di futuro", con "una ripercussione che vedremo soprattutto sulle". LoClaudio Mencacci, direttore emerito di Neuroscienze all'Asst Fatebenefratelli-Sacco di Milano e co-presidente Sinpf (Società italiana di neuropsicofarmacologia), descrive così all'Adnkronos Salute "l'effetto più grave" che l'angoscia da cambiamento climatico potrebbe causare a lungo termine: "Un ulteriore crollo delle nascita, un'emergenza denatalitàpiù drammatica di ...

Sono i sintomi di quella che "nell'era dell'ebollizione globale", come l'ha chiamata il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres, "viene ormai definita- ansia . Sentimenti che stanno ...Così l'delle teorie della 'fondazione indipendente' rimbalza sull'opinione pubblica. 'Basta con ... pertanto 'non vi è alcun motivo per creare panico e'. Scorrendo l'elenco dei 179 ...... i Vigili del Fuoco: gli enti locali provvedano davvero alla pulizia dalle erbacceincendi, ...trattamento sistematico con prodotti ritardanti della combustione e/o con diserbanti di natura-...

Allarme eco-ansia, lo psichiatra: "Avremo ancora meno nascite ... Adnkronos

(Adnkronos) – “Rassegnazione, senso di vulnerabilità e di impotenza, paura, fatalismo”. Sono i sintomi di quella che “nell’era dell’ebollizione globale”, come l’ha chiamata il segretario generale dell ...Il Nord Italia presenta una portata di laghi e fiumi molto preoccupante, ben al di sotto delle minime. Situazione preoccupante anche al Sud.