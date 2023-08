Alexei Navalny è stato condannato ad altri 19 anni di carcere

(Di venerdì 4 agosto 2023) Per l'oppositore del presidente russo Vladimir Putin è l'ennesima condanna, legata ad accuse ritenute da molti pretestuose

Mosca, Alexei Navalny condannato a 19 anni di carcere TGLA7

La pubblica accusa aveva chiesto una condanna a 20 anni per la principale voce critica nei confronti di Vladimir Putin ...Aleksey Navalny è stato condannato a 19 anni di reclusione. L'oppositore russo ha subito un processo per "estremismo", considerato di chiara matrice politica. La pubblica accusa aveva chiesto per uno ...