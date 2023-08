Aleksey Navalny | l' oppositore russo condannato a 19 anni - Ue | Verdetto inaccettabile | sia rilasciato

... con il presidente del Consiglio europeo Charles Michel che ha subito twittato: 'L'ultimo verdetto dell'ennesimo processo farsa controè inaccettabile. Questa condanna arbitraria è la ...L'oppositore russostato condannato a 19 anni di reclusione in un processo per estremismo considerato di chiara matrice politica. Lo riporta Novaya Gazeta Europe. La pubblica accusa aveva chiesto 20 anni ...l dissidente russoè stato condannato a 19 anni di carcere nel processo in cui era accusato di 'estremismo'. La notizia è stata riportata da Novaya Gazeta Europa. La sentenza ha tristemente rispettato le ...

Navalny condannato a 19 anni di reclusione RaiNews

L’oppositore russo Aleksey Navalny è stato condannato a 19 anni di reclusione in un processo per «estremismo» considerato di chiara matrice politica. Lo riporta Novaya Gazeta Europa. La pubblica ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...