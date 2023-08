Aleix Espargaro domina le seconde libere a Silverstone

Leggi su ildenaro

(GRAN BRETAGNA) (ITALPRESS) – Uno stratosfericoEspargarò (Aprilia) polverizza tutti e chiude con il miglior tempo nella seconda sessione del GP di Gran Bretagna. Lo spagnolo ha terminato con il crono di 1'58?183 anticipando di 671 millesimi Jorge Martin che era stato superlativo. Lo spagnolo della Prima Pramac ha superato il sudafricano Brad Binder (Ktm) finito a 0?715 da Espargarò. Quarto posto per l'Aprilia dell'altro iberico Maverick Vinales, bravissimo a riprendersi dopo un volo proprio all'inizio di questa sessione. Quinto tempo per il francese Johann Zarco della Prima Pramac (+0?760), sesto un ottimo Pecco Bagnaia (Ducati, +0?790) che ha conquistato la Q2 con calma e maturità. Settimo Marco Bezzecchi (+0?835) della Mooney, protagonista di uno spettacolare high-side proprio negli ultimi minuti di sessione. Ottavo posto per Jack ...