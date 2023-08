Aleix Espargaro domina le seconde libere a Silverstone

(Di venerdì 4 agosto 2023) Lo spagnolo dell'Aprilia precede Martin e Binder, Bagnaia in Q2 col sesto tempo(GRAN BRETAGNA) - Uno stratosfericoEspargarò (Aprilia) polverizza tutti e chiude con il miglior tempo nella seconda sessione del GP di Gran Bretagna. Lo spagnolo ha terminato con il crono di 1'58"183 a

Ma la leadership è mutevole come il cielo sopra Silverstone (durante la sessione è caduta qualche goccia di pioggia ): successivamente infatti la testa passa adEspargaró (1:59.694), poi ancora ...Espargaró su Aprilia chiude al comando la seconda e ultima sessione di libere della MotoGP a Silverstone: giro pazzesco in 1:58.183. Vanno direttamente al Q2 di domani anche Martin, Binder, ...Con il tempo di 1'58"183Espargarò (Aprilia) è stato il più veloce nella seconda sessione di prove libere del gran premio della Gran Bretagna di motociclismo, in programma domenica sul circuito di Silverstone. Secondo ...

A Silverstone Aleix Espargarò il più veloce nelle libere 2 Agenzia ANSA

SILVERSTONE (GRAN BRETAGNA) (ITALPRESS) – Uno stratosferico Aleix Espargarò (Aprilia) polverizza tutti e chiude con il miglior tempo nella seconda sessione del GP di Gran Bretagna. Lo spagnolo ha ...Nono appuntamento stagionale per il motomondiale, con lo spagnolo protagonista di un giro pazzesco. Male Marquez, settimo Bezzecchi ...