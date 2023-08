Alatri Omicidio Thomas Bricca | respinto il ricorso al Riesame di Roberto e Mattia Toson

(Di venerdì 4 agosto 2023)– Il quadro probatorio e investigativo della Procura di Frosinone non può essere messo in discussione. Le motivazioni ufficialmente si conosceranno nei prossimi 45 giorni ma il Tribunale diavrà pensato a questo rigettando nella giornata di giovedì ilcon cui, attraverso gli avvocati Angelo Testa e Umberto L'articolo Temporeale Quotidiano.

...gip di Frosinone che ha ritenuto validi gli elementi raccolti dagli investigatori e che collocano padre e figlio come autori dell'avvenuto lo scorso 30 gennaio in largo Cittadini ad...Lo studente di 19 anni, residente ad, il 30 gennaio scorso mentre si trovava nella piazzetta adiacente un locale insieme ad alcuni suoi amici è stato raggiunto da un proiettile alla testa che ne ha decretato la morte. Dunque ...Gli avvocati Angelo Testa e Umberto Pappadia sono convinti che gli elementi portati avanti dalla procura non sarebbero sufficienti a tenere in carcere i loro assistiti. Secondo i legali ci sarebbero ...

I giudici hanno preso atto delle testimonianze di due persone che contraddicono quanto riferito da Roberto e Mattia Toson, tuttora rinchiusi in carcere a Verona ...