Aiea | ottenuto accesso a centrale Zaporizhzhia | nessun esplosivo

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 4 agosto 2023) caption id="attachment 328609" align="alignleft" width="300"nucleare di/captionL'Agenzia internazionale per l'energia atomica () ha "finalmente"l'alle aree dellanucleare di, controllata dai russi in Ucraina, che era stato richiesto per la prima volta un mese fa. I funzionari dell'agenzia Onu non hanno trovato esplosivi, ha reso noto la stessain un comunicato diramato oggi."Gli esperti dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (IAEA) non hanno osservato mine o esplosivi sui tetti degli edifici dei reattori dell'Unità 3 e dell'Unità 4 e delle sale turbine... dopo aver avutoieri pomeriggio", ha affermato l'. Il direttore ...