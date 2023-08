Aiea | nessun esplosivo su tetti centrale di Zaporizhzhia

(Di venerdì 4 agosto 2023) Gli esperti dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica non hanno trovato mine o esplosivi suidegli edifici dei reattori dell'Unità 3 e dell'Unità 4 e delle sale turbine della...

Lo ha annunciato il direttore generale dell'Rafael Mariano Grossi in una nota. A seguito di ripetute richieste, precisa infatti il comunicato, il team ha avuto libero accesso ai tetti delle due ......

