Agropoli | fa acquisti con una carta di credito rubata | denunciato 45enne

(Di venerdì 4 agosto 2023) Il 2 agosto, i Carabinieri della Stazione di, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Salerno unper furto aggravato e indebito utilizzo di carte di, in quanto, secondo l’ipotesi accusatoria, all’interno di un bar del centro cittadino, approfittando della distrazione di un avventore, sottraeva allo stesso lo zaino ed eseguiva con labancomat degliindebiti. Segui ZON.IT su Google News.

Benevento . Ecco le prime novità sugliMiwa per la stagione 23/24, raccontate da Coach Parrillo: partiamo da tre giocatori che si ... classe '95, ha indossato i colori di, Lamezia ...... panchina a Vincenzo Platone, classe '84, calciatore con il Napoli in serie B poi tanta Lega Pro (Teramo, Reggiana, Nocerina, Avellino, Potenza) e serie D (Casertana, Aversa Normanna,, ...Benevento . Ecco le prime novità sugliMiwa per la stagione 23/24, raccontate da Coach Parrillo: partiamo da tre giocatori che si ... classe '95, ha indossato i colori di, Lamezia ...

Agropoli, ruba bancomat e fa acquisti: denunciato - Cronaca la Città di Salerno

Furto di uno zaino ad Agropoli e indebito utilizzo di bancomat: è stato denunciato in stato di libertà un 45enne ...Questi gli ultimi movimenti per le squadre napoletane, chiamate ad affrontare il prossimo campionato di Serie D ...