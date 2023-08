AFP cita in giudizio la X di Musk per aver rifiutato di partecipare alle trattative per il pagamento del riutilizzo delle notizie

Leggi su periodicodaily

(Di venerdì 4 agosto 2023) X, l’ex Twitter di Elon, sta affrontando un’azione legale in Francia in base alla legge sul copyright. L’agenzia di stampa Agence France-Presse (AFP) ha annunciato difatto causa alla piattaforma di social media per quello che definisce un “chiaro rifiuto” di avviare una discussione sulla remunerazione per la condivisione dei suoi contenuti giornalistici