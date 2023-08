AEW | Oltre all’Elite chiusi altri rinnovi | Kip Sabian e il Dark Order resteranno a Jacksonville

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 4 agosto 2023) Come sappiamo la AEW, a ridosso dell’episodio numero 200 di Dynamite, ha chiuso icontrattuali dell’Elite al completo; Kenny Omega, Young Bucks e “Hangman” Adam Pagealla corte di Tony Khan per i prossimi anni. Al momento non è noto per quanti anni abbiano rinnovato. Arriva ora la notizia dicontrattualiin queste ore. Rinnovo triennale Secondo quanto riportato da Wrestling Observer Newsletter, la AEW in queste ultime ore ha chiusocontrattuali. In particolare, si tratta delle posizioni di Kipe dei membri del, ossia Evil Uno, John Silver e Alex Reynolds. Tutti hanno rinnovato per 3 anni. Staremo a vedere come Tony Khan intenderà ...