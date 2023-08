Adrienne Vaughan | chi era la turista americana morta | presidente della casa editrice di Harry Potter | il giorno prima di morire era a Roma

Si chiamavala turista statunitense (e non inglese come si era appreso ieri) che ha perso la vita ieri pomeriggio nell'incidente in mare avvenuto in Costiera Amalfitana. La donna, come riportano ...Si chiamavala 45enne turista americana di New York morta ieri sera ad Amalfi in seguito al tragico incidente avvenuto nelle acque del Fiordo di Furore. La presidente del Bloomsbury USA (la ..., una turista americana di 44 anni, è morta in costiera amalfitana a seguito di un grave incidente avvenuto ieri, giovedì 3 agosto, intorno alle 18.30, nello specchio d'acqua ...

Adrienne Vaughan, chi era la turista americana morta: presidente della casa editrice di Harry Potter, il giorno prima di ...

