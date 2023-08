Addio a Rita de Santis | madre attivista per i diritti Lgbtqia+

"Mio figlio mi aveva confessato che era gay e io non potevo permettermi del disorientamento, l'amore di mamma non mi dava scampo". È morta oggi a 85 anni,De Santis , dopo una breve malattia. Presidente di Agedo, l'associazione di genitori Lgbt, attivista storica per i diritti del movimento arcobaleno. Nel 1982 il coming out del figlio che la porta ...'Per chi voglia congedarsi da mio padre Giacomo - scrive Gianluca Marvulli - è possibile farlo nella struttura Nuova Domus Santadalle 8.30 alle 20.30 di oggi è domani'. ...Agnese Petrozzi, questo il suo nome di battesimo, alla morte è andata incontro stamattina presto, a 86 anni, assistita dalle suore della Comunità Cenacolo, nella piccola casa a Bramafarina, ...

Addio a Rita de Santis, «La mamma di tutte le persone Lgbt» L'Espresso

