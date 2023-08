Addio a Mark Margolis | morto lo zio Salamanca in “Breaking Bad” e “Better call Saul” – Il video

(Di venerdì 4 agosto 2023) Èall’età di 83 anni, attore che molti hanno conosciuto nel ruolo di Hectorin “Bad” e “”. A riferirlo ai media statunitensi è il figlio Morgan, attore e Ceo di Knitting Factory Entertainment.è scomparso dopo una breve malattia ieri al Mount Sinai Hospital di New York. Nei panni del bossha ricevuto una nomination agli Emmy Awards. Tra le sue apparizioni si ricordano anche le pellicole di Scarface, Ace Ventura: l’acchiappanimali, Oz e svariati di Darren Aronofsky. Leggi anche: Centro sperimentale di cinematografia, si dimette la presidente Marta Donzelli Marina Massironi e quella volta che a Giacomo finì una spada in testa: «Si è ...

