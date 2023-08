Addio a Idris | volto tv di “Quelli che il calcio” Il ricordo di Marino Bartoletti | era colto e spiritoso

(Di venerdì 4 agosto 2023) Il giornalista gambianoSanneh, divenuto famoso negli anni ’90 come opinionista e grande tifoso della Juventus nella trasmissione ‘che il’, all’epoca condotta da Fabio Fazio su Rai3, è morto all’età di 72 anni. A darne notizia sui social, che del programma fu l’ideatore. “Mi appare un sms col numero di. Sorrido: come sempre. Poi mi si gela il sangue!”, ha scritto, riportando poi il messaggio ricevuto dai familiari di: “Ciao care amiche e cari amici,Sanneh ha lasciato questa terra oggi, di venerdì, il suo giorno preferito, accompagnato dalle sue Donne e da tanto Amore. La mancanza che sentiremo è superata solo dalla straordinarietà della sua vita, dei suoi ...

Sul grande schermo Nel corso degli anniha intrapreso anche la carriera di attore, recitando nel film Bianco e nero di Fabrizio Laurenti nel 1990 e nel film Tifosi di Neri Parenti del 1999, ma ...Lutto nel mondo del giornalismo sportivo: è morto ...aveva 72 anni ed era nato in Gambia ma viveva a Bedizzole, in provincia di Brescia. Era ricoverato in ospedale da alcune settimane. Redazione VareseNews redazione@varesenews.it Noi della ...

Addio a Idris, il tifoso juventino di “Quelli che il calcio”: i 21 fratelli e gli inizi come deejay IL GIORNO

La notizia della scomparsa di Idris Sanneh, noto personaggio televisivo e giornalista, ha gettato nello sconforto il mondo dello spettacolo ...Brescia piange la scomparsa di Idris, celebre personaggio televisivo e giornalista, nonché appassionato tifoso della Juventus. Il noto volto di “Quelli che il Calcio” ci ha lasciati oggi all’età di 72 ...