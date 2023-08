Acrobazie a Viareggio | Il Circo Torna a Incantare Cittadella del Carnevale

La Cittadella del Carnevale dioffre domani una serata di festa con circo, teatro, laboratori, spettacoli di animazione e visite al Museo del Carnevale, con l'esposizione di due nuovi modellini di carri allegorici. ...... hanno ripercorso il mito di Enea e della storia d'Italia con lo spettacolo dal titolo "Da Enea all'Impero Romano", ovviamente in chiave ginnica, tra spettacolarie colpi a effetto con i ......e numeri di prestigio, mentre i tanti turisti e spettatori giunti in città potranno ... Carnevale 2023, tutti gli eventi in programma a. Anche il Carnevale dicon i suoi ...

Acrobazie a Viareggio: Il Circo Torna a Incantare Cittadella del ... LA NAZIONE

La Cittadella del Carnevale di Viareggio offre domani una serata di festa con circo, teatro, laboratori, spettacoli di animazione e visite al Museo del Carnevale, con l'esposizione di due nuovi ...Icierre Lamezia – Farmaè Viareggio 1-2 (0-0, 1-1) ICIERRE LAMEZIA: Tutino M., Silvagni, Stranges, Cristaudo, Verso, Persico, Schirripa, Perri, Grandinetti, Tutino S. Martino, Molinaro. All. Saladino F ...