Abodi | «Mi aspetto un campionato competitivo giocato sul campo»

(Di venerdì 4 agosto 2023) Andrea, Ministro dello Sport, ha parlato in vista della nuova stagione di Serie A, soffermandosi sulla lotta Scudetto A margine dello Youth Summer Camp di Napoli, il Ministro Andreaha così parlato della lotta Scudetto nella Serie A che partirà a breve. LE PAROLE – «Miunmolto. Molti magari sperano in una stagione monotona, con una squadra in fuga dalle prime giornate, ma io penso che per il bene del torneo ci saranno 4-5-6 squadre che possono arrivare fino in fondo vicine, così come accade nel ciclismo ad esempio. Perché sappiamo che la volata finale è uno spettacolo garantito. L’importante è che sia unche si giochi in, sugli spalti degli stadi e con l’affetto dei tifosi che voglio ringraziare».