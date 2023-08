35enne muore per “intossicazione d’acqua” | ha bevuto 2 litri in 20 minuti

(Di venerdì 4 agosto 2023) Non riesce a sentirsi idratata e beve 2in 20per ‘da acqua’. È successo ad una mamma dell’Indiana (Stati Uniti). Ashley Summers, 35 anni, nel weekend del 4 luglio scorso era al lago con il marito e le bambine quando hain 204 bottiglieper un totale di 2. Una volta tornata a casa la tragedia: è svenuta nel suo garage e all’ospedale Health Arnett Hospital è morta. “È stato uno shock per tutti noi quando hanno iniziato a parlare di tossicità dell’acqua”, ha raccontato il fratello della vittima sotto choc a WRTV. Cos’è la tossicità dell’acqua? Nota anche come avvelenamento da acqua oda acqua, si verifica quando troppa acqua viene consumata in un breve periodo ...

