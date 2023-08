2 kg di hashish nello scantinato | arrestato 43enne

Leggi su tarantinitime

(Di venerdì 4 agosto 2023) Tarantini Time Quotidiano Ancora un ingente sequestro di droga della Polizia di Stato rinvenuta in unodel centro cittadino, sono stati recuperati più di due chili e mezzo di. I Falchi della Squadra Mobile, dopo alcuni giorni di osservazione, hanno deciso di procedere alla perquisizione in appartamento del centro città dal quale era stato notato un copioso movimento di giovani molti dei quali già conosciuti come assuntori di sostanze stupefacenti. Le precedenti indagini avevano permesso ai poliziotti di accertare che in quella abitazione untarantino, a loro già conosciuto per precedenti penali in materia di droga, aveva messo in piedi una fiorente attività di spaccio. Il controllo in quella casa ha consentito agli agenti di rinvenire, nascosti in un armadio della stanza da letto, 14 involucri di ...