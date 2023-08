100mila presenze a Castel di Sangro per il ritiro del Napoli

(Di venerdì 4 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSono circa centomila leregistrate adi(L’Aquila), nell’arco dell’ultima settimana, per ilestivo delcalcio campione d’Italia. A fare il punto della situazione è il sindaco della cittadina abruzzese, Angelo Caruso, che tira le somme sulla prima parte della preparazione pre-campionato dei partenopei. “In una settimana abbiamo già sfiorato le centomila visite. Siamo fieri di quello che stiamo offrendo al, i complimenti quotidiani di De Laurentiis ci riempiono d’orgoglio. L’impianto è pronto per ospitare qualsiasi evento. Ma è tutto il nostro comprensorio che sta superando a pieni voti l’esame”. Nei giorni scorsi, dopo qualche momento di tensione, è stata aumentata la capienza dello ...

Il Napoli che aspetta il rimpiazzo di Kim , in quel di Castel di Sangro sta trascorrendo la prima parte per la stagione che porterà gli azzurri a dover difendere lo Scudetto che Osimhen e compagni ...

Sono circa centomila le presenze registrate a Castel di Sangro (L'Aquila), nell'arco dell'ultima settimana, per il ritiro estivo del Napoli calcio campione d'Italia. (ANSA)