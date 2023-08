Zuppa di Porro 3 agosto 2023

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 3 agosto 2023)di. Parla il ministro calderone e spiega che in Campania dove ci sono un botto di redditi di cittadinanza, 25mila, servono 108mila posti di lavori per i quali nessuno si presenta. Strage di Bologna, anche la sinistra ha avuto dubbi sulla matrice. E La Russa che ammette invece la matrice neofascista viene silenziato dai titoloni, che alimentano la polermica. Si discute sulla cravatta alla Canera, favoloso Pomicino. Il terzo Polo si squaglia e Travaglio sfotte chi lo incensava. Borgonovo contro Pichetto che vede quelli di Ultima generazione. Langone contro i vini bio. Fassino e la sua busta paga che non convine Giornale e Libero. Verità sugli affari di Brunetta durante il Covid: oggi ne vedremo delle belle su questa accusa. L’autopsia su Purgatori conferma ahimne ciò che avevamo detto in questa: c’era poco da ...