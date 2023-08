Dopo l'amichevole contro gli spagnoli, Piotr, entrato a partita in corso intorno al 60esimo, si è fermato per autografare la maglietta a un tifoso. Ma da lì nasce un simpatico..... con autografi a raffica e ilcon uno dei tifosi della Lazio. "Un tifoso gli si è ... I quattro acquisti, seppure non nominati, possono intendersi, Berardi, Ricci e Pellegrini. È il ...Repubblica Roma riporta unandato in scena in ritiro. Lo stesso tecnico toscano si è ... Cioè, Berardi, Ricci e Pellegrini. Magari questa fiducia nel pressing sulla società per ...

Zielinski, siparietto con un tifoso dopo Napoli-Girona: "Non scrive un c***o" Corriere dello Sport

Secondo test a Castel Di Sangro positivo per il Napoli che ai rigori ha vinto la sfida contro il Girona dopo l'1-1 dell'andata. Dopo l'amichevole contro gli spagnoli, Piotr Zielinski, entrato a ...Siparietto tra Maurizio Sarri e i tifosi della Lazio: 'Voglio quattro acquisti'. Il Corriere dello Sport rivela i nomi, tra questi c'è anche Zielinski.