(Di giovedì 3 agosto 2023) È già risaputo chesi trova fuori dai giochi da diverso tempo. L’ultimo suo match risale ad uno house show ad Amarillo, in Texas nel giugno del 2022, doveè stato sconfitto da Omos. Ovviamente molti fan si stanno chiedendo da tempo quando potrebbe avvenire il ritorno in ring di, ma un piccolo indizio potrebbe portarci sulla buona strada.si trova ai box da diverso tempo a causa di diversi interventi al collo ai quali si è dovuto sottoporre. Ora si trova già in fase di riabilitazione, ma la sua data di ritorno è ancora del tutto incerta. Stando ad un report rilasciato da PW Insider,al momento si trova a, dove vedrà anche la luce l’edizione del 2023 di. Viene anche ...

WWE: Avvistato Bobby Roode a Detroit prima di SummerSlam Zona Wrestling

