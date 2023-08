Wta Praga 2023 | programma | orari e ordine di gioco venerdì 4 agosto

(Di giovedì 3 agosto 2023) Il, glie l’didel Wta 250 diper quanto riguarda la giornata di. E’ tempo di quarti di finale sul cemento della Repubblica Ceca, dove si sfideranno otto giocatrici a caccia di quattro posti per le semifinali. Spicca la presenza dell’esperta Alizé Cornet ma anche della lucky loser Nao Hibino, giustiziera di Sara Errani al primo turno. Di seguito ilcompleto.VENERDI’ 4CENTRE Dalle 11.00 – Cristian vs (8) Baindl A seguire – TBD vs Hibino A seguire – (6) Cornet vs Korpatsch A seguire – Schmiedlova vs TBD SportFace.

Passano Cristian e Baindl, la ceca perde al primo turno con Raina La pioggia rallenta la terza giornata del Livesport Prague Open, spezzando in due il programma: tre i match completati prima di un ...Giornata di ottavi di finale aldi. Mercoledì 3 agosto, dalle 11:00, si parte con la sfida tra la sesta testa di serie Alizé Cornet e Kanepi, reduce dall vittoria su Stefanini. A seguire, la ripresa del match sospeso tra ...Continuano inoltre con il tennis con Atp Kitzbuehel, Los Cabos e Washington,e Washington. D i seguito il programma completo e dettagliato con gli orari ed i canali di tutti gli eventi .

WTA Praga: Strycova saluta commossa il pubblico di casa Ubitennis

Mercoledì difficile al WTA 250 di Praga (Repubblica Ceca, cemento) per via delle condizioni meteorologiche avverse. La pioggia non ha infatti dato tregua da metà giornata in poi e gli organizzatori so ...La pioggia rallenta la terza giornata del Livesport Prague Open, spezzando in due il programma: tre i match completati prima di un lungo stop e la definitiva cancellazione del programma. Niemeier si r ...