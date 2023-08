West Nile in Italia | casi salgono a 25 | erano 6 una settimana fa

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 3 agosto 2023) Roma, 3 ago. (Adnkronos Salute) -a 25, in, iconfermati di infezione daVirus (Wnv) nell'uomo dall'inizio di maggio.6 nel precedente bollettino del 27 luglio, che dava notizia anche di un decesso in Lombardia . Diventano 34 le province con dimostrata circolazione di Wnv appartenenti a 7 regioni: Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Puglia, Sicilia e Sardegna. Questi alcuni dati del bollettino aggiornato oggi dall'Istituto superiore di sanità (Iss). Tra i 25riportati, 5 si sono manifestati nella forma neuroinvasiva (4 in Piemonte, 4 in Lombardia, 7 in Emilia Romagna), 6 sono iidentificati in donatori di sangue (1 in Piemonte, 4 in Lombardia, 1 in Emilia Romagna), 4 idi ...