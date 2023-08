West Nile in Italia | casi salgono a 25 | erano 6 una settimana fa

Leggi su forzearmatenews

(Di giovedì 3 agosto 2023) (Adnkronos) –a 25, in, iconfermati di infezione daVirus (Wnv) nell'uomo dall'inizio di maggio.6 nel precedente bollettino del 27 luglio, che dava notizia anche di un decesso in Lombardia. Diventano 34 le province con dimostrata circolazione di Wnv appartenenti a 7 regioni: Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Puglia, Sicilia e Sardegna. Questi alcuni dati del bollettino aggiornato oggi dall'Istituto superiore di sanità (Iss). Tra i 25riportati, 5 si sono manifestati nella forma neuroinvasiva (4 in Piemonte, 4 in Lombardia, 7 in Emilia Romagna), 6 sono iidentificati in donatori di sangue (1 in Piemonte, 4 in Lombardia, 1 in Emilia Romagna), 4 idi febbre (3 in Lombardia, 1 ...