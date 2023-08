West Nile in Italia | casi salgono a 25 | erano 6 una settimana fa

(Di giovedì 3 agosto 2023) Roma, 3 ago. (Adnkronos Salute) -a 25, in, iconfermati di infezione daVirus (Wnv) nell'uomo dall'inizio di maggio.6 nel precedente bollettino del 27 luglio, che dava notizia anche di un decesso in Lombardia. Diventano 34 le province con dimostrata circolazione

Roma, 3 ago. - Salgono a 25, in Italia, i casi confermati di infezione daVirus (Wnv) nell'uomo dall'inizio di maggio. Erano 6 nel precedente bollettino del 27 luglio, che dava notizia anche di un decesso in Lombardia . Diventano 34 le province con dimostrata ...Nella suddetta ordinanza vengono emanate alcune disposizioni, dopo che nel territorio del Comune di Oristano, località Torregrande, è stata rilevata la circolazione del virus dellaDisease (...Comune di Oristano: ordinanza Sindacale n. 14 del 01.08.2023 Il Comune di Oristano ha emanato oggi un'ordinanza sindacale in merito a: 'Adozione di misure di prevenzione e di controllo dellaDisease (febbre del Nilo) e di altre malattie trasmesse da insetti vettori, pericolose per l'uomo e animali' advertisement E' possibile consultare qui il testo completo dell'ordinanza: ...

Gli insetti stanno bene al caldo. Con gli inverni meno freddi arrivano insetti, anzi sono già arrivati, che non ce la farebbero a svernare e che sono vettori di malattie, tra cui Dengue e West Nile.