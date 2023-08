Webboh Fest | a Rimini il 5 agosto Wax | Fasma e tanti altri

Leggi su funweek

(Di giovedì 3 agosto 2023) Ilsta per arrivare a. L’evento musicale più atteso dalle nuove generazioni approda per la prima volta nella Riviera Romagnola grazie a Romagna Wow, il format itinerante ideato da Andrea Prada, e al patrocinio di VisitRomagna. Quando? Sabato 5, dalle ore 21, in Piazzale Fellini andrà in scena l’evento con can, tiktoker eeffetti speciali: l’evento è gratuito. Musica, challenge e tanto divertimento saranno gli ingredienti deldella community di(seguita da oltre 2,5 milioni di follower complessivi tra Instagram e TikTok), che verrà condotta da Andrea Prada. Durante la serata, spazio poi amomenti musicali. Dall’ultima edizione di Amici arriva Wax, una ...