Weah | primo gol con la Juve | che aspetta Castagne

(Di giovedì 3 agosto 2023) La prima volta non si scorda mai. Timothyè andato in gol con la maglia dellantus nell'amichevole vinta 3-1 sul Real Madrid....

Anche grazie alle sue parate neltempo, i bianconeri hanno potuto tenere il vantaggio e ...Ha un motore importante, corre tanto e ha tantissima energia'.Palla dallaltro lato perche, liberissimo, raddoppia.gol in bianconero per Timo, che esulta nei suoi Stati Uniti. Dopo il raddoppio le cose non cambiano, e, come dopo ilgol, il ...Uno dei ruoli in cui bisogna intervenire è quello degli esterni; la Juventus ha presoma il ... Si tratta di Odriozola, Mendy e Vazquez; ilnon sembra essere nei piani del Real Madrid e, dal ...

JUVE, WEAH: "IL GOL SPERO SIA SOLO IL PRIMO DI TANTI" - Sportmediaset Sport Mediaset

La squadra di Allegri supera 3-1 il Real Madrid a Orlando (Florida). A segno nel primo tempo Kean e la sorpresa Weah. Accorcia le distanze Vinicius. Chiude il match nel recupero Vlahovic ...Dopo l’amichevole tra Juventus e Real Madrid ecco quello che è rimasto negli spogliatoi delle due squadre. I bianconeri hanno cenato allo stadio a quanto pare.