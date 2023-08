Washington blindata per l' attesa comparizione di Trump in tribunale per l' assalto a Capitol Hill

(Di giovedì 3 agosto 2023) Roma - La capitale degli Stati Uniti si prepara con massima sicurezza all'atteso arrivo di Donaldin, dove dovrà affrontare l'incriminazione legata all'del 6 gennaio 2021. Le strade disono già chiuse, e la Federal Courthouse è circondata da transenne e pesanti misure di sicurezza, mentre centinaia di reti televisive e media di tutto il mondo sono schierati per seguire l'evento. La polizia cittadina ha garantito di mantenere un costante monitoraggio della situazione, collaborando con le forze dell'ordine federali per preservare la sicurezza dei cittadini. Le precedenti comparizioni indell'ex presidentea New York e Miami sono state caratterizzate dalla calma, ma questa volta la tensione ...

, spazzaneve per bloccare le strade Intantosi prepara all'arrivo di Donald Trump alle 16 ora locale, le 22 in Italia, con ingenti misure di sicurezza, soprattutto nell'...In unache aspetta la comparsa di Donald Trump in tribunale, torna l'incubo dell'assalto a capitol Hill del 2021. Questa volta per fortuna si tratta di un falso allarme, scattato quando ...La nuova audizione di Donald Trump in tribunale Domani, alle 22 ora italiana Trump apparira' in tribunale,e' gia', non ci sono solo ingenti misure di sicurezza ma anche le ...

Una Washington blindata si prepara all'arrivo di Trump in tribunale ... Agenzia ANSA

Donald Trump, cresce l'attesa. L'ex presidente degli Stati Uniti oggi, verso le 4 del pomeriggio ora locale, le 22 in Italia, si presenterà nell'aula della giudice Moxila ...Biden presidente illegittimo per due Repubblicani su tre. Washington blindata, Trump atteso in tribunale (22 ora it.) ...