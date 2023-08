Volontari e volontari della Protezione Civile di Caserta ripristinano le fontane di San Leucio e di Ercole

(Di giovedì 3 agosto 2023). Come stabilito dal patto di collaborazione stilato con l’Assessore Massimiliano Marzo, tra Comune di, Celebration Italia eCittà diche traccia il percorso per lo svolgimento a titolo gratuito di alcuni servizi di pubblica utilità, quali Manutenzione del verde pubblico; Controllo del funzionamento dellepubbliche e Tinteggiatura pareti beni comunali, sono state ripristinate ledi Sane quelle di, per il piano “acqua bene comune“. Si tratta del secondo intervento che viene fatto dopo il taglio d’erba per la pista di atletica. Ilato sempre vicino alla nostra amata Comunità, con nuovi progetti in ...

Per noi è una vera e propria soddisfazione, premio di passione e affiatamento che tutti i nostripongono in questa attività. Un grazie va anche all'amministrazione dell'associazione e, ...Dopo lo spettacolo sarà possibile partecipare al progetto Aria Aperta Audience, gestito da un gruppo di giovanidagli 11 ai 30 anni, che ha come obiettivo quello di far dialogare artisti e ...... che sarà presente con uno stand per offrire informazione sulle sue importanti attività e per raccogliere i contributifondamentali per sostenere il loro prezioso lavoro.

Una famiglia, tutti volontari a Casa Italia Avvenire

I campionamenti, effettuati dai volontari e dalle volontarie di Legambiente lo scorso 18 e 19 luglio, sono stati prelevati in 12 punti: 6 punti a mare e 6 punti alle foci di fiumi, canali o torrenti.Sono ancora in corso le operazioni dei Vigili del Fuoco in zona Borgo Isonzo, a Latina, dove un incendio scoppiato per cause ancora sconosciute ha lambito le abitazioni che affacciano sulla strada all ...