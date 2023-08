Volley femminile | Italia eliminata alle Universiadi | Diop non basta | la Polonia va in semifinale

Nella giornata odierna la Lega Pallavolo Serie Aha svelato il calendario del 79° Campionato Italiano di Serie A1 2023/2024 . La Lega ha ...Del Bene Scandicci - Il Bisonte Firenze Vero...S. Stefano M. - Sono più di diec'anni oramai che quando si parla di ValdimagraGroup si pensa subito alla pallavolo maschile. Quella Zephyr, da un po' anche Mulattieri, da ...Sul fronte......il countdown che porta al 79° Campionato Italiano della Lega Pallavolo Serie A. Un ...Prosecco Doc Imoco Conegliano - Itas Trentino Savino Del Bene Scandicci - Il Bisonte Firenze Vero...

Volley femminile, come cambia l'Italia con Antropova: alternativa ad Egonu o nuova risorsa in banda OA Sport

IL CALENDARIO. Si comincerà in trasferta, l’8 ottobre con Casalmaggiore. Il debutto al PalaFacchetti di Treviglio è fissato una settimana dopo, con Vallefoglia. E poi, via via, tutte le altre: Firenze ...Ufficializzato il calendario del massimo campionato per la stagione 2023-2024: si comincia l'8 ottobre, ultima giornata il 24 marzo ...