(Di giovedì 3 agosto 2023) #Real— Kotonmai (@ImRyoga) August 3, 2023CON NOI— $TO (@LucaSlvgg) August 2, 2023 Se leggo di nuovo chein primis vuole andare via dfaccio saltare tutto e ...

Ecco alcuni commenti da parte dei tifosi sull'esultanza di:DusanRabiotmàchia (@rabiotmachia) August 3, 2023 Che significa quell'esultanza di #Se ne va ...Se parte questo valzer delle punte,non è la prima scelta di nessuna. Ma se qualcunocol cerino in mano, allora potrebbe puntare sul serbo. Per questo lui è più vicino, per così dire, ...Tra i temi affrontati da Allegri, anche le condizioni dei singoli giocatori: 'si è ... Non ciche valutare il numero di giocatori in rosa avendo una competizione in meno '.

Vlahovic ‘resta’ alla Juve: gol e verdetto CalcioMercato.it

Dusan Vlahovic ci ha messo diciotto minuti per segnare il definitivo 3-1 al Real Madrid in amichevole: entrato al 77', l'attaccante serbo ha chiuso i giochi su assist di Soulé. Un gol particolare, pot ...Come riferisce Gazzetta, Scambio Vlahovic-Lukaku: Continuano i contatti tra i dirigenti bianconeri e quelli Blues. La pista resta calda e un accordo è più che possibile, ma per ...