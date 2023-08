(Di giovedì 3 agosto 2023) Stando a quanto riportato da Giovanni Albanese della Gazzetta dello Sport,non sarebbe convinto di trasferirsi al; il desiderio dell'attaccante è di restare in bianconero per ...

Stando a quanto riportato da Giovanni Albanese della Gazzetta dello Sport,non sarebbe convinto di trasferirsi al Chelsea; il desiderio dell'attaccante è di restare in bianconero per ...... con i gol di Kean, Weah e. Nemmeno il tempo di cominciare e la Juve si porta subito in ... Vinicius Jr calcia bene in area di rigore sul secondo palo, Szczesny vola ebenissimo. Un ...Dusanpotrebbe finirci in mezzo e Giuntoli non vuole farsi trovare impreparato: sullo sfondo c'è sempre il nome di Lukaku, ma a Torino vagliano anche altre strade più giovani e intriganti ...

Vlahovic respinge il Chelsea: Lukaku alla Juve con un altro scambio CalcioMercato.it

Ennesimo capitolo della vicenda Lukaku-Vlahovic con l'attaccante bianconero che sembra voler restare alla Juve. Possibile nuova contropartita ...Nemmeno il tempo di cominciare e la Juve si porta subito in vantaggio. Alex Sandro recupera uno splendido pallone a Modric a ridosso dell'area di rigore del ...