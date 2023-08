Vitalizi | Calandrini Fdi | ‘nessun rialzo | non è la volontà del governo’

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 3 agosto 2023) Roma, 3 ago. (Adnkronos) – “Fratelli d’Italia ha bloccato l’aumento dei. Non era stato il governo, ma il Consiglio di garanzia del Senato a deliberare la cancellazione del taglio dell’indennità di fine mandato degli ex senatori, con il voto contrario di Fratelli d’Italia. Ieri, però, alla Camera, sono stati votati due emendamenti per la stretta ai, uno dei quali presentato proprio da Fratelli d’Italia. Continuiamo a lavorare per risolvere le difficoltà di famiglie e imprese, che è il nostro primo obiettivo, consapevoli della difficile congiuntura economica e riteniamo questo voto un segno di rispetto verso tutti i cittadini”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Nicola, presidente della commissione Bilancio di Palazzo Madama. L'articolo CalcioWeb.