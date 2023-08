(Di giovedì 3 agosto 2023) Attraverso simulazioni al computer, un team di ricerca internazionale ha mostrato una proiezione del riattivarsi di patogeni rimasti sepolti per centinaia di migliaia di anni

Sarà possibile degustarepiatti a base di castagna a cura di Antiche Vie del Sale in un ...i nostri ristoratori e tutti coloro che si sono dovuti fermare per limitare la diffusione del[&...... simili adel passato, invadevano comunita' di ospiti analoghe a quelle dei batteri. Una ... la squadra di scienziati ha scoperto che nelle loro simulazioni, glipatogeni invasori potevano ...... il team di scienziati ha valutato l'effetto dell'invasione di comunità batteriche ospite da parte diprovenienti dal passato. I risultati hanno rivelato che, in molti casi, gli...

Virus antichi e pericolosi potrebbero risvegliarsi con lo scioglimento del permafrost WIRED Italia

In una foresta americana sono stati scoperti virus giganti dalle forme insolite, con caratteristiche che non erano mai state identificate prima ...In un contesto che sembra tratto da un film di fantascienza, gli scienziati stanno affrontando una realtà inquietante: il risveglio di virus e batteri antichi, ...