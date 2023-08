Vinalia | al via a Guardia Sanframondi la 30^ edizione della rassegna che coniuga arte ed enogastronomia

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 3 agosto 2023) Manca qualche piccolo dettaglio, ma il più è fatto., laenogastronomica promossa dal Circolo Viticoltori e organizzata dal Comitatonel Sannio beneventano, è pronta a tagliare il trentesimo sigillo, un traguardo che la dice lunga sul valore e la longevità di un evento ormai irrinunciabile non solo per gli enoappassionati. L’appuntamento con la presentazione-inaugurazione è per venerdì 4 agosto, alle ore 18,30, all’Ave Gratia Plena. All’incontro, per il consueto taglio del nastro, pciperanno: Ildo Romano (Presidente del Circolo Viticoltori), Titina Pigna (Responsabile del Comitato), Giuseppe Leone (Direttore Artistico di Vin), Armida Filippelli (Assessora alla Formazione ...