Viabilità Roma Regione Lazio del 03-08-2023 ore 19 | 45

(Di giovedì 3 agosto 2023)DEL 3 AGOSTOORE 19.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAUN INCIDENTE CHE HA VISTO COINVOLTI PIU' VEICOLI STA PROVOCANDO FORTI DISAGI ALLA CIRCONE SULLA VIA DEL MARE, AL MOMENTO IL TRAFFICO E' CONGESTIONATO A PARTIRE DAL RACCORDO FINO AD ACILIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; CI SPOSTIAMO SULLA A12, DOVE ABBIAMO INCOLONNAMENTI TRA VALCANNETO E CERVETERI IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA; SEMPRE VERSO CIVITAVECCHIA CODE ANCHE SULL'AURELIA, TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO; E VEDIAMO INFINE LA SITUAZIONE SUL RACCORDO, DOVE ABBIAMO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA A PARTIRE DALLA-FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA' PER IL MOMENTO È TUTTO, A PIU' TARDI