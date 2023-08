Viabilità Roma Regione Lazio del 03-08-2023 ore 18 | 45

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 3 agosto 2023)DEL 3 AGOSTOORE 18.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA DIRAMAZIONESUD SEGNALATO UN INCIDENTE NEI PRESSI DELL’AREA SERVIZIO FRASCATI EST IN DIREZIONE NAPOLI, RACCOMANDIAMO LA DOVUTA PRUDENZA; E PROPRIO IN DIREZIONE NAPOLI IL TRAFFICO SI VA INTENSIFICANDO SULL’AUTOSTRADA DEL SOLE, DOVE CI SONO CODE A TRATTI TRA IL BIVIO PERSUD E VALMONTONE; CI SPOSTIAMO SULLA VIA DEL MARE, DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO TRA IL RACCORDO E ACILIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; RACCORDO, DOVE ABBIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE NOMENTANA E-TERAMO, IN ESTERNA A PARTIRE DALLA PONTINA FINO ALLA TUSCOLANA; SULLA STESSA PONTINA TRAFFICO INTENSO ...