Viabilità Roma Regione Lazio del 03-08-2023 ore 17 | 15

(Di giovedì 3 agosto 2023)DEL 3 AGOSTOORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAUN INVITO ALLA PRUDENZA PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA PONTINA, A CAUSA DI UN VEICOLO IN PANNE NEI PRESSI DI POMEZIA CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA CASTELNO IN DIREZIONE APRILIA; CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO, DOVE ABBIAMO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE NOMENTANA E-TERAMO, IN ESTERNA A PARTIRE DALLA COLOMBO FINO AL BIVIO PER LA DIRAMAZIONESUD; PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: SULLA STRADA REGIONALE CARPINETANA SONO IN CORSO LAVORI DI MANUTENZIONE A CURA DI ASTRAL DAL KM 12 ALK KM 39 IN TRATTI SALTUARI TRA I COMUNI DI MONTELANICO E ROCCAGORGA; ATTIVE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ SUI TRATTI ...