Viabilità Roma Regione Lazio del 03-08-2023 ore 12 | 30

(Di giovedì 3 agosto 2023)DEL 3 AGOSTOORE 12.20 VALERIA VERNINI BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASPOSTAMENTI MINIMI AL MOMENTO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO PROSEGUONO DI DISAGI PER CHI PERCORRE LA VIA PONTINA, SI STA IN CODA TRA CASTEL DI DECIMA EPOMEZIA A CAUSA DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA PER LAVORI, SI TRANSITA SU UNA SOLA CORSIA SEMPRE PER LAVORI, PRESTARE ATTENZIONE AL RESTRINGIMENTODI CARREGGIATA SULL’A24TERAMO TRA VICOVARO MANDELA E CASTEL MADAMA IN DIREZIONEALL’INFERNETTO A CAUSA ALBERI PERICOLANTI CHIUSA VIA DI CASTEL PORZIANO , TRA VIA ERMANNO WOLF FERRARI E VIA CANAZEI. LA LINEE BUS 066,06, 070 E N070 SUBISCONO VARIAZIONI PERCORSO IN ENTR,MABE LE DIREZIONI VARIAZIONI DI PERCORSO TRASPORTO FERROVIARIO SULLA ...