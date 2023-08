Viabilità Roma Regione Lazio del 03-08-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 3 agosto 2023)DEL 3 AGOSTOORE 10.20 VALERI AVENRINI BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA DIRAMAZIONESUD E’ UN INCIDENTE LA CAUSA DELLE CODER TRA TORRENOVA E MONTEPORZIO CATONE DIREZIONE SAN CESAREO MENTRE E’ STATO RISOLTO L’INCIDENTE SULLA VIA DEL MARE ALTEZZA STAZIONE DELL AMAGLIANA, CODE IN SMALTIMENTO SULLA VIA PONTINA SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA CAUSA DI DI LAVORI TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA NELLE DUE DIREZIONI SEMPREPER LAVORI , A LARIANO, CODE SULLA VIA ARIANA NELLE DUE DIREZIONI MENTRE SI STA IN CODA SULLA NETTUNENSE ALTEZZA CECCHINA NEI DUE SENSI DI MARCIA TRASPORTO PUBBLICO NEL MESE DI AGOSTO RIPROGRAMMATO IL SERVIZIO DELLA METRO A CON PARZIALI CHIUSURE CHE RIGUARDERANNO ALCUNE TRATTE PER LA DURATA COMPLESSIVA DI 14 ...