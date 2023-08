Viabilità Roma Regione Lazio del 03-08-2023 ore 09 | 45

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 3 agosto 2023)DEL 3 AGOSTOORE 09.20 VALERIA VERNINI UN SALUTO E BENTROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACODE IN AUMENTO SULLA VIA DEL MARE TRA IL RACCORDO E LA STAZIONE DI MAGLIANA NELLE DUE DIREZIONI A CAUSA ID UN PRECEDENTE INCIDENTE SUL RACCORDO IN INTERNA PERMANGONO CODE TRA DIRAMAZIONESUD E APPIA A SEGUITO DI UN PRECEDENTE INCIDENTE SPOSTATO IN EMERGENZA MENTRE IN ESTERNA CODE A TRATTI TRAFIUMICINO E APPIA PRIME CODE SULLAFIUMICINO ALTEZZA VIA DEL CAPPELLACCIO DIREZIONESEMPRE IN DIREZIONECODE SUL TRATTO URBANO TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST SULLA VIA PONTINA PRESTARE ATTENZIONE AL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA A CAUS AI DLAVORI NELLE DUE DIREZIONI TRA ...