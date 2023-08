Viabilità Roma Regione Lazio del 03-08-2023 ore 09 | 15

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 3 agosto 2023)DEL 3 AGOSTOORE 08.20 VALERIA VRNINI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO IN INTERNA UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE TRA DIRAMAZIONESU E APPIA , SEMPRE IN INTERNA CODE TRA BUFALOTTA E A24TERAMO MENTRE IN ESTERNA CODE TRA LAURENTINA E APPIA ANCHE A CAUSA DI LAVORI CON RIPERCUSSIONI SU VIA APPIA PER DIFFICOLTA’ D’IMMISSIONE IN ESTERNA CON CODE A PARTIRE DALL’AEROPORTO DI CIAMPINO SEMPRE PER INCIDENTE SI STA IN CODA SULLA VIA DEL MARE NELLE DUE DIREZIONI TRA LA STAZIONE DI MAGLIANA E RACCORDO CODE A TRATTI SULLA PONTINA TRA POMEZIA E CASTELNO DIREZIONEDA VALERIA VERNINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO ...