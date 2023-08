Viabilità Roma Regione Lazio del 03-08-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 3 agosto 2023)DEL 3 AGOSTOORE 07.20 VALERIA VERNINI UN SALUTO E BENTROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASPOSTAMENTI MINIMI AL MOMENTO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO, PRIME CODE SUL RACCORDO IN INTERNA TRA DIRAMAZIONESUD E ARDEATINA, RIPECUSSIONI SULLA DIRAMAZIONESUD PER DIFFICOLTA’ D’IMMISSIONE CON CODE A PARTIRE DA TORRENOVA MENTRE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA TOGLIATTI E TANGENZIAL EEST DIREZIONESEMPRE DIREZIONECODE SU VIA PONTINA TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA IN CHIUSURA IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA METRE PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA; DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ CIRCONE INTERROTTA SULL’INTERA LINEA ...